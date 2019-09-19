خبير: تلاشي تفوق الناتو على روسيا مرتبط بـ "حقائق قائمة"

رأى الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، اليوم الخميس، أن الاعتراف بأن حلف الناتو قد خسر تفوقه العسكري على روسيا، يثبت أن الأموال الروسية التي استثمرت في هذا المجال لم تذهب هباء.

موسكو- سبوتنيك. وقال كوروتشينكو، في تعليق له لوكالة "سبوتنيك" على تصريح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، بشأن فقدان الناتو تفوقه على روسيا "هذه عبارة عن الاعتراف بالحقائق القائمة اليوم، فالجيش الروسي هو أحد أفضل الجيوش في العالم".

وأضاف كوروتشينكو قائلا "علاوة على ذلك نحن قادرون على القيام بعمليات عسكرية سواء بطريقة معتادة وكلاسيكية، وسواء بطريقة مختلطة الاستخدام، مثال سوريا، فقد ثبت بوضوح أن التكتيكات والاستراتيجية الروسية أصبحت أعلى من تلك التي لدى الأمريكيين".

ووفقا لـكوروتشينكو "لا أحد ينتظر التصفيق في روسيا، ولكن هذه الكلمات تظهر أن الأموال التي صرفت على المجمع الصناعي العسكري والقوات المسلحة لم تنفق عبثا".

ويعتقد كوروتشنكو أن عامل القوة العسكرية اليوم يعني الكثير في العالم قائلا "نحن أصحاب سيادة بالكامل ومستعدون للدفاع عن أنفسنا تحت أي ظرف من الظروف. نحن لا نشارك في سباق التسلح في الخطوط الأمامية، لكن من خلال انفاق أقل بكثير من الأمريكيين، نحقق نتائج أفضل".

وفي سياق منفصل لفت كوروتشينكو إلى دور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مشًيرا إلى أن "إنجازاتنا تعود بشكل كبير إلى موقفه الاستراتيجي من قضايا تطوير الجيش وصناعة الدفاع".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، قد أعلن في وقت سابق أن حلف الناتو فقد تفوقه الاستراتيجي على جيش "روسيا النامية".