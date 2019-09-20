الخارجية الروسية: موسكو تعتبر تصريحات البنتاغون حول كالينينغراد تهديدا

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر تصريحات ممثلي البنتاغون حول خطة لتقويض الدفاع الجوي في منطقة كالينينغراد الروسية، تهديدا.

موسكو- سبوتنيك. قالت زاخاروفا، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "أولا، نحن نعتبر هذا تهديدا. ثانيا، نحن نعتبر هذه التصريحات غير مسؤولة تماما. ثالثا، نرى مدى سهولة تعامل النخبة السياسية في الولايات المتحدة مع قضايا خطيرة ومعقدة للغاية مثل الأمن والاستقرار العالميين، والقيام بذلك بشكل غير مسؤول، طبقا للأهواء السياسية".

وأضافت زاخاروفا "والأهم من ذلك كله، أن هذا مؤشر على الغباء: فالأشخاص الأذكياء، بعيدو النظر، الذين يعبرون حقا عن مصالح الأشخاص الذين قاموا بتعيينهم أو انتخبوهم لا يدلون بتصريحات من هذا القبيل، مدركين أنهم يتسببون بذلك في ضرر لسمعة بلادهم".

وكان جنرال أمريكي قد كشف أن القواعد العسكرية الروسية في منطقة كالينينغراد التي ينظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) إليها على أنها جيب روسي داخل مجال عمل الحلف، ستكون ضمن الأهداف المطلوب تدميرها في حال قيام الناتو برد على عدوان روسي مزعوم.