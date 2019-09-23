فولودين يبدأ زيارة عمل إلى نور سلطان للمشاركة باجتماع برلمانات أوراسيا

يبدأ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، زيارة لمدة يومين إلى عاصمة كازاخستان، نور سلطان، للمشاركة بالاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات أوراسيا.

موسكو - سبوتنيك. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجتمع رئيس مجلس الدوما الروسي مع أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف.



يذكر أن موضوع الاجتماع هو "أوراسيا الكبرى: الحوار- الثقة- الشراكة".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي لمجلس الدوما الروسي، أن مبادرة عقد مثل هذا الحدث تم بمبادرة من رئيسي برلمان روسيا وكوريا الجنوبية، وسيشارك بهذه الفعالية ممثلون عن 13 منظمة برلمانية دولية.

وقال المكتب الصحفي، في بيان، "إنه وفقا للتقاليد، سيقود الفعالية رؤساء برلمانات ثلاث دول - روسيا وجمهورية كوريا والدولة المضيفة، هذا العام - كازاخستان".

وعقد الاجتماع الأول لرؤساء برلمانات أوراسيا في موسكو في في أبريل / نيسان 2016، وتلاه الاجتماع الثاني في سيؤول في حزيران/ يونيو 2017، والثالث في منتجع أنطاليا بتركيا في أكتوبر / تشرين الأول 2018.