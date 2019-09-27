بيسكوف يعلق على احتجاز روسيا صيادين من كوريا الشمالية

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن احتجاز الصيادين الكوريين الشماليين في بريموري لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد، اليوم الجمعة: "لن يؤثر على العلاقات بين البلدين بأي حال من الأحوال".

وأضاف بيسكوف : "أنتم تعرفون أن الكثير من الصيادين من كوريا الشمالية يعبرون الحدود الروسية ويقومون بصيد غير قانوني في المياه الإقليمية الروسية، لذلك بالطبع، هناك حاجة لاتخاذ تدابير قوية لاستعادة النظام في هذا المجال".

وكان ممثل الأمن الفيدرالي في إقليم بريمورسكي أعلن، في وقت سابق، أنه تم احتجاز 3 قوارب شراعية وقوارب آلية و262 من البحارة الكوريين الشماليين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا، وتم نقل المخالفين إلى مدينة ناخودكا.

وقال ممثل الأمن الفيدرالي: "لم يظهر الصيادون الكوريون الشماليون أي مقاومة أثناء تفتيش السفن، وتم نقل المخالفين، اليوم الجمعة، إلى المدينة الساحلية ناخودكا".

وكان البحارة يمارسون الصيد غير المشروع، حيث احتجز الأمن أكثر من 30 ألف حبّار، وكذلك معدات الصيد المحظورة.

في وقت سابق، صرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم احتجاز قاربين للصيد وأكثر من 80 مواطنا من كوريا الشمالية في بحر اليابان بتهمة الصيد غير المشروع.

ويعد إبرام وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الصيد غير المشروع، أداة مهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات البحرية، وكانت روسيا قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين الشعبية.