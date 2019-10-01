الخارجية الروسية: رد الناتو على اقتراح وقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى يخيب الأمل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن ردة فعل الناتو على اقتراح روسيا لوقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تثير خيبة أمل.

موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف: "ردة فعل حلف الشمال الأطلسي بشكل عام والدول الأعضاء فيه تخيب الأمل. للأسف لا نرى استعدادا لاتباع مثالنا، لكننا سنواصل العمل من أجل ضمان تنفيذ هذه الفكرة، لأن البديل سيكون تدهورًا حادًا في الوضع الأمني في أوروبا، وربما في مناطق أخرى".

وكانت صحيفة "بريكينغ ديفينس" نقلت عن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، جيفري لي هاريغان، أن وزارة الدفاع الأمريكية طورت خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كالينينغراد الروسية في حال حدوث عدوان من طرف روسيا.

إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه لزعماء العديد من البلدان، بما فيها الأعضاء في الناتو، رسالة اقترح فيها وقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.

وكانت واشنطن كانت قد أعلنت انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام موسكو بها، حيث تطالب الولايات المتحدة روسيا التخلص من صاروخ 9إم729 الذي مداه لا يتوافق مع المعاهدة، وفقا لواشنطن.

كما وقعت الولايات المتحدة وبولندا مؤخرًا إعلانًا مشتركًا بشأن التعاون العسكري، يتضمن زيادة عدد أفراد القوات الأمريكية المتمركزة في بولندا بمقدار ألف فرد، وذلك إضافة إلى عددهم الحالي وهو الـ4.5 ألف فرد.

وقام الطرفان بتنسيق الموقف بشأن المناطق التي ستخصص لنشر القوات الأمريكية في بولندا، حيث تم إقرار مدينة بوزنان بصفتها موقعا سيتواجد فيه مقر قيادة فرقة ومجموعة دعم للقوات البرية الأمريكية.

وانتهت معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، في الـ2 من آب/ أغسطس الجاري، بمبادرة من الولايات المتحدة. في نفس اليوم، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ في تطوير صواريخ أرض أرض متوسطة وقصيرة المدى غير نووية حظرتها معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.