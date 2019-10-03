الدفاع الروسية تعلن بناء محطتين جديدتين للإنذار من الهجمات الصاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أنها ستقوم ببناء محطتين جديدتين للإنذار من الهجمات الصاروخية بحلول عام 2022.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك: " يتم التخطيط لنشر أكثر من 10 مجمعات ليزر ضوئية وتقنية ورادارات جديدة في روسيا بحلول عام 2022 لرصد وكشف الأجسام الفضائية والتعرف عليها".

وأضاف المكتب الإعلامي: "يستمر عمل بناء محطات رادارات جديدة لنظام التحذير من الهجوم الصاروخي في جمهورية كومي ومنطقة مورمانسك، ومن المقرر الانتهاء من هذه الأعمال في عام 2022".

وتواصل محطتي الرادار في مقاطعتي كالينينغراد وإركوتسك المناوبة القتالية.

وفي يوليو/تموز، تم الإعلان عن أن مجمع اختبار الطيران "إيليك" الذي تم إنشاؤه في روسيا سيُعلِّم محطات الرادار على التعرف على نوع الأجسام الجوية والسطحية والمنخفضة الارتفاع وفي الفضاء وتحديدها. اتفق الخبراء على أن التكنولوجيا الجديدة ستزيد بشكل خطير من فعالية أنظمة الدفاع الجوي القتالي.