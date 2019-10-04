الكرملين: إعلان نهاية تركيب الصين لنظام الإنذار الصاروخي بمساعدة روسيا سيكون في الوقت المناسب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الإعلان عن انتهاء نظام الإنذار الصاروخي بمساعدة روسيا، سيكون في الوقت المناسب.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول توقيت إنشاء الصين لنظام الإنذار الصاروخي "سيكون في الوقت المناسب".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال خطاب ألقاه في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن روسيا تساعد الصين في إنشاء نظام للإنذار من الهجمات الصاروخية. وهو أمر لا تملكه في الوقت الراهن سوى روسيا نفسها والولايات المتحدة.

وأضاف بوتين قائلا "هذا أمر بالغ الأهمية سيزيد بشكل جذري من القدرات الدفاعية لجمهورية الصين الشعبية".

وكشف السفير البريطاني لدى روسيا، لوري بريستو، اليوم الجمعة، أن لندن تلقت قرارا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال لوري بريستو لوكالة "سبوتنيك": "لقد تلقينا رسالة من الرئيس بوتين وموقف بريطانيا من وقف العمل بالمعاهدة الذي اقترحته روسيا هو مقارب لموقف جميع دول الناتو الأخرى.

وأضاف قائلا: "كان من الجيد لو تم تطبيق هذا القرار قبل قيام روسيا بنشر صواريخها ولكن الآن المشكلة باقية".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا ستضمن أمنها بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

يذكر أن معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، انتهت في الـ2 من آب/ أغسطس الجاري، بمبادرة من الولايات المتحدة. في نفس اليوم، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ في تطوير صواريخ أرض أرض متوسطة وقصيرة المدى غير نووية حظرتها معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

كما أعلن رئيس البنتاغون، مارك إسبير، في اليوم التالي لإنهاء المعاهدة، أنه يفضل النشر السريع للصواريخ المتوسطة المدى الأرضية في آسيا. وأصدر البنتاغون بيانًا يقول فيه، إن الولايات المتحدة وأستراليا قد أعلنتا عن الحاجة إلى "عهد جديد" في مجال الحد من الأسلحة وتدعو روسيا والصين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، مع عدم استبعاد إمكانية تمديد معاهدة "ستارت".