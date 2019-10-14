موسكو: لم يحصل الدبلوماسيون الروس بعد على تأشيرات للعمل في الأمم المتحدة

أكدت موسكو أن الدبلوماسيين الروس لم يحصلوا على تأشيرات للعمل في الأمم المتحدة، كاشفة أنها ستناقش الوضع مع أنطونيو غوتيريش

وقال نائب الاتحاد الروسي في مكتب الأمم المتحدة في جونيف، أندريه بيلوسوف، اليوم الثلاثاء، إن عددا من الدبلوماسيين الروس لم يحصلوا على تأشيرات للمشاركة في أشغال اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتناول قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، مؤكدا أن القضية سيتم مناقشتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونسيو غوتيريش،"حتى الآن لم يكن هناك تحول ، غدا سيكون هناك اجتماع للجنة العلاقات المضيفة. هذه القضية سوف تناقش عن كثب هناك. يبدو أن غوتيريس من المتوقع أن يظهر هناك. وقال بيلوسوف، سنرى بالفعل ما يجب علينا فعله بعد ذلك ".

هذا ولم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لعدد من المندوبين الروس للمشاركة في أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبعد ذلك اقترح ديمتري بوليانسكي ، النائب الأول لممثل الاتحاد الروسي في المنظمة ، تأجيل الجلسات من نيويورك إلى فيينا أو جنيف وسط سياسة التأشيرة الأمريكية.