بوغدانوف: لا ينبغي حدوث اشتباكات بين تركيا وسوريا بسبب عملية أنقرة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه لا ينبغي أن تكون هناك اشتباكات مبــاشرة بين تركيا وسوريا بسبب عمليــة أنقرة، وحاليا تجري اتصالات لتفادي ذلك.

الرياض-سبوتنيك. قال بوغدانوف: "بالطبع نحن نأمل أنه لن يحصل هناك أي اشتباكات"، وأضاف: "هناك اتصالات لأجل وضع قواعد وفقا لمبادئ القانون الدولي، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية في هذه العملية".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا تدعى "نبع السلام".

وأضاف أن العملية العسكرية التركية موجهة ضد "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وكانت تركيا تهدد بشكل متكرر بشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك. وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وخرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.