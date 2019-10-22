بوتين : يجب تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي والحفاظ على وحدة البلاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي والحفاظ على وحدة البلاد.