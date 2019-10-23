وسائل إعلام تتحدث عن الملاجئ الواقية من الضربة النووية في موسكو

نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" مادة عن الملاجئ الواقية من القنابل في العاصمة الروسية. بالإضافة إلى الملاجئ المعروفة، مثل السراديب ومترو الأنفاق، ذكرت المجلة الأمريكية أيضًا المخبأ السري مترو- 2.

وفقا للمجلة، يتم تقسيم جميع الملاجئ الواقية من القنابل، الموجودة في موسكو إلى أربعة أنواع. الأقبية المجهزة والمترو العادي، والمترو الأسطوري 2 والملاجئ الكروية.

الحماية التي "رفعت عنها السرية":

في حالة اندلاع الأعمال القتالية العالمية، سيكون مترو موسكو قادرا على استيعاب أكبر عدد من سكان موسكو. تم تصميمه وإعداده خصيصًا لهذه الأغراض - تقع المحطات عادةً على عمق كاف وفي نفس الوقت مزودة بأبواب يمكنها ضمان سلامة المجمع وتحمل الضغط الزائد الذي يحدث أثناء الانفجار النووي.

والملاجئ الصغيرة، وعادة ما تكون مخبأة في قبو المباني السكنية، يمكن أن تحمي المدنيين. وفقًا لمؤلف المقال، لديها "أمان محدود" مقارنة بالأنظمة الأكثر أمانًا.

CC0 محطة مترو سيميونوفسكايا في موسكو

ادعاءات مثيرة للجدل...ملاجئ مترو-2:

الملاجئ الأكثر أمانًا تشمل مترو-2، التي نسج عنها عدد كبير من الأساطير والحكايات. الغرض منها هو إنقاذ الجيش وقيادة البلد، وبالتالي، إذا كانت موجودة بالفعل، فإنها سرية للغاية. وفقًا لمؤلف المقال، فإن المصادر التي تتحدث عن مترو-2 هي "متضاربة بطبيعتها". وفقًا للمعلومات المتاحة، تم إخفاء مترو -2 تمامًا تحت الأرض وتم بناؤه على عدة مراحل: في السبعينيات وفي نهاية القرن الماضي.

وفقا للمجلة، يتم بناء الملاجئ على شكل كروي في موسكو، وهي ليست عميقة جدا، ولكن في نفس الوقت فعالة جدا. وملاجئ الوقاية من القنابل محاطة بمادة "امتصاص الصدمات" التي تحمي الناس من موجات الانفجار في حالة حدوث قصف.

لكن الملاجئ يمكن أن تعزى إلى عناصر الحماية "السلبية"، وهذا ليس كل شيء. روسيا، وبالأخص موسكو، محمية من الهجوم بمساعدة العديد من أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي. كما ذكر سابقا، أنظمة الدفاع الجوي المحلية إس-400 موجودة حتى في القطب الشمالي ....