روسيا تزود أفريقيا بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار

أفاد المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تخطط، وفقًا لنتائج العام الحالي، لتزويد أفريقيا بأسلحة ومعدات عسكرية بما قيمته 4 مليارات دولار.

وفي هذا الصدد قال ميخييف لوكالة "سبوتنيك"، خلال حضوره قمة "روسيا – أفريقيا": "إننا نخطط بالنسبة للعام الحالي، لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بما قيمته حوالي 4 مليارات دولار إلى الدول الأفريقية. والحديث يدور عن المعدات الخاصة بالقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والمدرعات والأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات.

ووفقا له، فإن روسيا تقوم الآن بتنفيذ صفقات توريد أسلحة إلى 20 دولة أفريقية، بما في ذلك، أوغندا ورواندا وموزمبيق وأنغولا.

يذكر أنه ستعقد قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، خلال يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر. ودعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها أكثر من 50 دولة.

هذا وتعمل وكالة "روسيا سيغودنيا" بصفتها شريكا إعلاميا للمنتدى.

وكانت قد أبدت الكاميرون رغبتها في شراء آليات عسكرية روسية. وكشف السفير محمد بابا سالي سفير جمهورية الكاميرون في روسيا، لوكالة "سبوتنيك" أن بلاده تتطلع إلى شراء منظومات "بانتسير" الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي من روسيا.