بوتين يؤيد عقد منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية في مصر

أيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية، المزمع عقده في ديسمبر/كانون الأول في مصر.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بوتين خلال قمة "روسيا ــ أفريقيا": "إنها فكرة رائعة، من دون شك نحن نؤيد عقد مثل هذه الفعالية".

ويناقش منتدى شؤون السلام والتنمية عدة محاور، ثقافية أو اقتصادية وحتى فنية، إلى جانب التأكيد على عمق الأواصر التاريخية والجغرافية التي تجمع مصر بمحيطها العربي والأفريقي.

يشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية انطلقت، أمس الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

يذكر أن قمة "روسيا- أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي- الأفريقي" ينعقدان في سوتشي، يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.