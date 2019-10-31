روغوزين: ناسا تطلب من روسكوسموس تخصيص أماكن على مركبة سيوز الفضائية

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روغوزين: ناسا تطلب من روسكوسموس تخصيص أماكن على مركبة سيوز الفضائية.