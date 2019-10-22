ناسا تسعى لشراء مقعد على متن المركبة الروسية "سويوز-17"

كشف أحد المشاركين بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن وكالة ناسا الأمريكية تبحث مع وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس"، إمكانية شراء مقعد على متن المركبة الروسية "سويوز-17"، لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك مفاوضات أولية بين ناسا روسكوسموس، لكن لم يتم تقديم أي طلب رسمي من ناسا إلى روسكوموس لإبرام هذه الصفقة".



وكان النائب الأول لمدير مركز تدريب رواد الفضاء الروسي مكسيم خارلاموف، قال إن ناسا تبحث مع وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس"، إمكانية شراء مقاعد إضافية على متن المركبة الروسية "سويوز"، لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية بعد ربيع 2020.

وأضاف خارلاموف لوكالة سبوتنيك، الأربعاء 2 أكتوبر / تشرين الأول ردا على سؤال، عما إذا كانت ناسا تتفاوض بالفعل مع روسكوسموس لشراء مقاعد إضافية على المركبة الفضائية سويوز بعد ربيع عام 2020: "نعم المفاوضات جارية بالفعل".

هذا وقد أعلن مدير ناسا جيم برايدن الاثنين 30 سبتمبر / أيلول لشبكة "سي إن إن"، أنه بسبب التأخير المستمر في الإطلاق الأول للمراكب الفضائية الأمريكية، من المرجح أن تشتري الوكالة مقاعد إضافية على مركبة الفضاء سويوز في عام 2020، لضمان نقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

يذكر أنه تم تعليق عمل نظام الرحلات الأميركية المأهولة، في عام 2011، وتقوم وكالة الفضاء الروسية بنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، وقد كانت أخر رحلاتها التي شارك فيها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير إلى المحطة الدولية.