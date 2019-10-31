"روسكوسموس" تخطط لإطلاق 29 صاروخا قبل نهاية العام

أعلن المدير العام لشركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الخميس، أنه سيتم تنفيذ 29 عملية إطلاق أخرى للصواريخ الفضائية قبل نهاية العام.

وقال روغوزين: "نخطط لإطلاق 29 صاروخا فضائيا بحلول نهاية العام، بما في ذلك إطلاق صواريخ عسكرية".

وأشار روغوزين في مؤتمر الأكاديمية الروسية للفضاء "تسيولكوفسكي" إلى أن أكثر من 40 عملية إطلاق سيتم تنفيذها في غضون عام، وقامت روسيا في الأشهر الـ10 الماضية بإطلاق 12 صاروخا عسكريا، من إنتاج شركات "روسكوسموس".

وخططت "روسكوسموس" في عام 2019 لإجراء 45 عملية إطلاق، حسب الجدول الزمني. وتشمل عمليات الإطلاق صواريخ فضائية وتجارب صواريخ باليستية. ولكن بسبب تأجيل جزء من عمليات الإطلاق، تم إنقاص هذا الرقم.