المصرف المركزي: ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

كشف المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن احتياطات روسيا الدولية، ارتفعت خلال الفترة 18-25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بنسبة 0.5% حتى 539.9 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي أنه "بحلول 25 تشرين الأول/أكتوبر، بلغت الاحتياطات الدولية 539.9 مليار دولار، حيث ارتفعت خلال أسبوع بمقدار 2.7 مليار دولار أو بنسبة 0.5% ويعود ذلك إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملة الأجنبية في إطار قاعدة الموازنة".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. تتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3% وبلغ بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2019 - 468.5 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في آب/أغسطس 2008.