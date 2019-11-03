تأجيل إطلاق القمر الصناعي الروسي "غلوناس"

تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي غلوناس-إم للملاحة من قاعدة بليسيتسك الفضائية، المقرر في 2 ديسمبر/كانون الأول، لمدة أسبوع، حسبما ذكر مصدر في صناعة الفضاء والصواريخ لوكالة "سبوتنيك".

وقال المصدر: "تم تأجيل الإطلاق حتى 10 ديسمبر". دون تحديد سبب التأجيل.

ولم تعلق شركة "روسكوسموس" على هذه المعلومات لوكالة "سبوتنيك".

ذكرت مصادر "سبوتنيك" في وقت سابق أن هذا سيكون أول إطلاق من مجمع الإطلاق، الذي تمت ترقيته مؤخرًا إلى "سويوز-2". وتمت الإشارة إلى أن الجهاز الجديد في المدار سيحل محل القمر الصناعي غلوناس-إم برقم النظام 742، الذي توقف عن العمل في آب/ أغسطس، بعد عمل مدة 7 سنوات.

في الوقت الحالي، تشتمل المجموعة المدارية لنظام القمر الصناعي العالمي للملاحة الروسية غلوناس على 27 مركبة فضائية (25 غلوناس-إم و واثنتان غلوناس-كي)، منها 23 تعمل للغرض المطلوب، واحد في الاحتياطي المداري، واحد في مرحلة اختبارات الطيران، واثنين آخرين – في الصيانة. من أجل التغطية العالمية للأرض بواسطة إشارات الملاحة في النظام، هناك حاجة إلى 24 قمرا صناعيا عاملا.