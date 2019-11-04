روسكوسموس ترسل كرة زجاجية إلى الفصاء

المركبة الفضائية الكروية الزجاجية "بليتس-إم" ضرورية لتوضيح مجال الجاذبية للأرض، ومن المخطط إرسالها إلى المدار في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وفقا للمواد المتاحة لوكالة "سبوتنيك".

تشير المواد إلى أنه ستم إطلاق "بليتس-إم" مع ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات "غونيتس-إم" على الصاروخ الحامل "روكوت"، وستم الإطلاق من المحطة الفضائية بليسيتسك في 25 ديسيمبر.

تم إنشاء عاكس الليزر الزجاجي الكروي "بليتسك-إم" في شركة الإنتاج العلمية "سيستيما بريتسيوزنوفا بريبوروستراينيي" (ضمن شركة "روسكوسموس"). وهو مصمم للتحديد مدارات السواتل الجيوديسية والملاحية بدقة عالية، ومعايرة أنظمة القياس الراديوية في المدار وتحديد معايير الدوران وتوضيح مجال الجاذبية الأرضية وتنسيق الدعم للتجارب العلمية.

في سبتمبر/أيلول 2009، تم إطلاق القمر الصناعي الكروي الزجاجي "بليتتس" إلى المدار. في يناير/كانون الثاني 2013 ، اصطدم بأحد شظايا القمر الصناعي Fengyun-1C الصيني للأرصاد الجوية، الذي تشكل في عام 2007 نتيجة لاختبار الصين للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.