ضبط خلية إرهابية لـ "داعش" في جمهورية داغستان الروسية

أعلن جهاز الأمن في روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، اكتشاف خلية ممولة لتنظيم "داعش" الإرهابي في جمهورية داغستان جنوبي روسيا.

وجاء في بيان جهاز الأمن: "قام أعضاء خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش بجمع دعم مالي لأغراض إرهابية دولية تقدر بـ 10 ملايين روبل (حوالي 157 ألف دولار)".

وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن اعتقلوا اثنين من أعضاء المجموعة الإجرامية، وتبين وفقاً للتحقيقات معهم أن عناصر الخلية قاموا بتحويل الأموال إلى الإرهابيين في سوريا من خلال أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية.

كم صادر عناصر الأمن جميع وسائل الاتصال والشيكات والمدفوعات خلال عملية التفتيش.

يذكر أن عملية المداهمة تمت بمشاركة موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وتم تشكيل لجنة تحقيقا داخلية وخارجية وتم فتح قضية جنائية لإدانة الناشطين الإرهابيين حسب القانون.