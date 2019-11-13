الدفاع الروسية تدعو أكثر من ألفي منظمة ومؤسسة إلى منتدى "الجيش 2020"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، بافيل بوبوف، اليوم الأربعاء، أنه تمت دعوة أكثر من 2.5 ألف منظمة ومؤسسة صناعية، للمشاركة في المنتدى العسكري- التقني "آرميا 2020".

موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف، أثناء اجتماع اللجنة المنظمة للمنتدى: "تم بالفعل دعوة أكثر من 2.5 ألف منظمة ومؤسسة للمشاركة في المنتدى.. سيتم تشكيل المعرض في الأجنحة والمساحات المفتوحة بمركز للمؤتمرات والمعارض "باتريوت"، وأرض تدريب "ألابينو" ومطار "كوبينكا" بمساحة إجمالية تتجاوز 320 ألف متر مربع".

ووفقا لبوبوف، من المتوقع أن يصل عدد الحضور المنتدى إلى 1.5 مليون شخص.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأنه في العام المقبل، سيعقد المنتدى في وقت واحد مع ألعاب الجيش الدولية.

وقال بوبوف بأنه من المخطط إقامة حفل مشترك لافتتاح المنتدى والألعاب العسكرية في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في 23 آب/ أغسطس، من 24 إلى 26 آب/ أغسطس، وسيكون بإمكان المتخصصين العمل في المنتدى، ومن 27 إلى 29 آب/ أغسطس سيكون مفتوحًا لجميع القادمين.

ولم يكشف بوبوف، عن تواريخ نهاية الألعاب، ولكنها تقليدياً تجري في غضون أسبوعين.