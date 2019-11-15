الدولية للطاقة: روسيا تنفذ اتفاقية "أوبك+" في أكتوبر بنسبة 81 %

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها، اليوم الجمعة، أن روسيا نفذت في تشرين الأول/أكتوبر، صفقة "أوبك+" بنسبه 81 في المائة مقابل 72 في المائة في أيلول/سبتمبر.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة الدولية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر: "في تشرين الأول/أكتوبر، انخفض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا بمقدار 35 ألف برميل يوميا بسبب انخفاض إنتاج شركة "روس نفط" (- 36 ألف برميل يوميا)، و"غازبروم نفط" (-21 ألف برميل يوميا) ، و"سلاف نفط" (-21 ألف برميل يوميا)، الذي تم تعويضه جزئيًا عن طريق زيادة الإنتاج من صغار المنتجين".

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، انخفض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا، في شهر تشرين الأول / أكتوبر، بمقدار 35 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر أيلول / سبتمبر، ليصل إلى 11.23 مليون برميل يوميا، لكنه ظل في نفس الوقت أعلى بمقدار 40 ألف برميل يوميًا من المعدل المحدد للصفقة "أوبك+".

وقد أشارت وزارة الطاقة الروسية، وكذلك منظمه "أوبك"، مرارا إلى أن منهجية حسابات وكالة الطاقة الدولية وبلدان "أوبك+" بشان تنفيذ اتفاق فيينا كثيراً ما تكون متباينة.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، أن روسيا وفي إطار اتفاقية أوبك +، في شهر تشرين الأول/أكتوبر، خفضت إنتاج النفط بمعدل 211 ألف برميل يوميا إلى مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، أي أنها أوفت بالشروط بنسبة 93 بالمئة، بينما كان الخفض في نهاية الشهر أكثر من الحجم المتفق عليه - 298 ألف برميل.