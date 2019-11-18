البدء ببناء الجناح الروسي استعدادا لمعرض "إكسبو 2020" في دبي

شارك وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، في وضع الحجر الأساس لبناء الجناح الروسي استعدادا لمعرض "إكسبو 2020" والمزمع إقامته في دبي.

واجتمع وزير الصناعة والتجارة الروسي مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، والمدير العام لمكتب "إكسبو 2020 دبي"، ريم الهاشمي، لبحث الاستعدادات والفعاليات الرئيسية للبرنامج، وخاصة إقامة بطولة العالم للشطرنج.

وأكد مانتوروف على أهمية معرض "إكسبو 2020" لتعريف المجتمع الدولي بالثقافة والمنتجات الصناعية والزراعية الروسية.

وأشار مانتوروف إلى مشاركة روسيا بنشاط في جميع المعارض العالمية، قائلا: "دائمًا كنا حريصين على أنشاء أجنحة مريحة وعملية وفريدة من نوعها من الناحية المعمارية، وستشغل مساحة الموقع الذي يقع فيه الجناح الروسي مساحة تزيد على 4.5 ألف متر مربع وسيكون من بين أكبر الأجنحة في المعرض، بتصميم فريد تقنيا ذي شكل كروي، بارتفاع أكثر من 25 مترًا باستخدام أحدث التقنيات.

ولفت الوزير الروسي إلى أن "المعرض سيتيح للزوار وعلى مدار ستة أشهر، فرصة التعرف على الثقافة وحسن الضيافة الروسية، سيصبح جناحنا مكانًا لمفاوضات العمل، وإقامة اتصالات جديدة، ومناقشة المشاريع الواعدة".

اكتملت الأعمال الإنشائية في مناطق الموضوعات الثلاثة لإكسبو 2020 #دبي 🏗️، في خطوة كبيرة للحدث الدولي على طريق تسليم موقعه، قبل أكثر من 500 يوم على افتتاحه. #إكسبو2020 pic.twitter.com/HFAfb0u9ws — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) May 21, 2019

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة معرض "إكسبو 2020 دبي"، عن الانتهاء من بناء مناطق الموضوعات الثلاثة (الفرص، الاستدامة، التنقل) في موقع المعرض، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير، والذي ينعقد في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 10 نيسان/أبريل 2021.

وسيجري الإبقاء على أكثر من 80 بالمئة من المباني والمنشآت، لتكون جزءا من الإرث العمراني لـ "إكسبو"، مدينة "ديستركت 2020"، والتي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتمتد مناطق الموضوعات الثلاثة على مساحة كبيرة في موقع "إكسبو"، تبلغ حوالي 168000 متر مربع.

اليوم نحتفل بلحظة رائعة في مسيرة #إكسبو2020 #دبي. حان الوقت للعد التنازلي الأخير: سنة لننطلق للحدث الأروع في العالم. 🎉 pic.twitter.com/BOITZHikQx — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) October 20, 2019

ولأول مرة في تاريخ "إكسبو" الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل، وستتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاثة، بحسب الموضوع الفرعي، بعيدا عن التصنيف الجغرافي.

ويسعى "إكسبو 2020 دبي" إلى المساهمة بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية؛ وسيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.