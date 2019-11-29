روسيا: هناك تهديد حقيقي من نشر أمريكا الصواريخ النووية في منطقة الشمال

صرح ممثل روسيا لدى مجلس القطب الشمالي، نيكولاي كورشونوف، هناك احتمال حقيقي لنشر أمريكا صواريخ نووية، بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، في منطقة الشمال.

وقال كورشونوف: "بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية، هناك احتمال حقيقي لنشر صواريخ أمريكية قصيرة ومتوسطة المدى في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة الشمال".

وأشار الدبلوماسي: "في الوقت الحالي لا توجد مشكلات في القطب الشمالي يجب حلها بالقوة على العكس نعتبر القطب الشمالي منطقة منخفضة التوتر، ولكن هناك إمكانية كبيرة للتعاون لمواجهة التحديات المشتركة".

وأضاف السفير: "نأمل أن جميع دول القطب الشمالي التي أخذت على عاتقها الحفاظ على السلام والاستقرار والتفاعل البناء في القطب الشمالي أن تلتزم بذلك حقا".

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في وقت سابق، إنه يدعم نشرا مبكرا للصواريخ المتوسطة المدى الأرضية في آسيا.

وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متذرعة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، الشيء الذي ينفيه الكرملين.

وفي 18 آب/أغسطس الماضي، وبعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، أجرت واشنطن تجربة على صاروخ تقليدي.

وأكد البنتاغون أن الصاروخ أصاب الهدف بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر.