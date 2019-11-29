الخارجية الروسية تعلق على لقاء بين دمشق وأنقرة

صرح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن موسكو تؤيد عقد لقاء بين دمشق وأنقرة، لكن ذلك يعتمد على رغبة الطرفين.

وقال بوغدانوف، متحدثًا عن إمكانية عقد اجتماع بين أنقرة ودمشق: "نحن ندعم هذا بالتأكيد، لكن هذا لا يعتمد فقط على رغبتنا، بل على استعداد الأطراف للقاء وإقامة حوار".

في وقت سابق أكدت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن المفاوضات التركية السورية حول عمليات القوات المسلحة التركية شمالي سوريا، يمكن أن تعقد في سوتشي.

يذكر أن العملية العسكرية التركية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، توقفت عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى تسيير دوريات روسية تركية مشتركة شمالي سوريا، في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.