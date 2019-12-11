ممثل روسيا لدى أوروبا: قد تكون هناك "بداية جديدة" في العلاقات بين موسكو والاتحاد

أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، عن ثقته أن العلاقات الروسية الأوروبية قد تدخل "بداية جديدة" في السنوات المقبلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل: "أنا متأكد تمامًا في سياق الدورة المؤسسية الجديدة للاتحاد الأوروبي التي بدأت قبل 10 أيام فقط، يمكننا أن نشهد" بداية جديدة " في علاقتنا، والتي مع مراعاة التجربة التي مررنا بها بالفعل ستكون ناضجة وحكيمة ومحترمة بشكل متبادل".

يتبع...