روسيا: أوروبا ما تزال مخبأ لعدد من الضالعين بهجمات إرهابية دامية في بلادنا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن عددا من الضالعين بهجمات إرهابية دامية في روسيا ما زالوا مختبئين في أوربا، وتجري بحق بعضهم إجراءات تحقيق لتسليمهم إلى روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال هناك الكثير من الأشخاص المختبئين، الذين تورطوا في هجمات إرهابية وفي تنظيم الهجمات الإرهابية، وفي عمليات القتل خلال الأحداث الدموية في القوقاز، لا يزال الكثير من هؤلاء الأشخاص مختبئين في أوروبا".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن "هؤلاء الأشخاص يحصلون على تصاريح إقامة ومواطنة، ويتجولون بين الناس العاديين، وأنه يجري بحق العديد منهم إجراءات تحقيق من أجل تسليمهم إلى روسيا".

وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال حول سبب عدم تبليغ السلطات عن أماكن لجوء هؤلاء المتشددين، بقوله " كقاعدة عامة، لا تنشر هذه القوائم. ويجري عمل منهجي تماماً، وفقًا للمعايير القانونية".

هذا وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار أكدت، يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة الألمانية لا تملك أي بيانات حول تقديم روسيا طلبا رسميا بشأن المساعدة القانونية في قضية تسليم مواطن جورجي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في مؤتمر صحفي عقب قمة "رباعية نورماندي" في باريس، أن موسكو طلبت من ألمانيا تسليمها مُخطط تفجير محطة مترو في موسكو، لكن لم يتم التوصل، بعد، إلى تفاهم بهذا الصدد.