روسيا تستكمل اختبار سلامة مفاعل نووي فريد في 2020

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيئية والنووية والتكنولوجيا الروسية "روستيخ نادزور"، أليكسي أليشين، اليوم الجمعة، أن الهيئة قد تستكمل في النصف الأول من عام 2020، اختبار سلامة مشروع بناء في روسيا مفاعل تجريبي نووي فريد سريع "بريست-أو دي-300 " مع ناقل الحرارة الرصاصي الضروري لمعالجة تقنيات الطاقة النووية المستقبلية.

موسكو-سبوتنيك. أشار أليشين إلى أن اختبار السلامة قد بدأ في عام 2016، وفقا لتطبيق شركة "روسآتوم" "سيبيرسكي خيميتشسكي كامبينات" في سيفيريسك، منطقة تومسك، حيث توجد وحدة الطاقة مع مفاعل " بريست-أود-300" .

وقال أليشين لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع الانتهاء من الاختبار في النصف الأول من عام 2020".

وأضاف أليشين أنه "تم إجراء تحليل الطرق والقواعد الفيدرالية الحالية في مجال استخدام الطاقة الذرية بهدف تطبيق متطلباتهم على مشروع " بريست-أو دي-300 ". وقد ثبت، أنه من الضروري تطوير قواعد وطرق جديدة في مجال استخدام الطاقة الذرية وتنقيح القواعد الحالية".

وتماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة من الحكومة لتطوير الطاقة النووية في روسيا خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، يجري العمل بشأن عدد من المشاريع الابتكارية التي تستخدم مفاعلات النيوترونات السريعة، وهو ما سيسمح بحل مشاكل الاستخدام الآمن لمادة "بلوتونيوم" المستخدمة في صنع السلاح في محطات إنتاج الطاقة النووية بدورات وقود مغلقة تماما.