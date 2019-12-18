روسيا تحافظ على المركز الثاني "عالميا" في إنتاج النفط

احتفظت روسيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، مرة أخرى، بالمركز الثاني في العالم من حيث إنتاج النفط بمؤشر 10.613 مليون برميل في اليوم.

موسكو - سبوتنيك. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة، بينما احتفظت الولايات المتحدة بالريادة العالمية، حسبما أفادت منظمة "المبادرة المشتركة لإحصاءات البترول".

ووفقا لبيانات المنظمة، انخفض الإنتاج في روسيا بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر. وزادت الولايات المتحدة من إنتاجها بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 12.6 مليون برميل من النفط يوميا، حيث حافظت على الريادة العالمية في مجال استخراج النفط. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بإنتاج 10.302 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بنسبة 12.85 في المئة عن شهر أيلول/ سبتمبر.

ارتفعت صادرات النفط من المملكة العربية السعودية من حيث القيمة الشهرية بنسبة 5.8 في المئة، إلى 7.057 مليون برميل يوميا، ومن الولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 2.9 في المئة، إلى 3.181 مليون، حيث لم تشر بيانات "مبادرة إحصاءات البترول المشتركة" إلى أي معلومات حول روسيا من حيث القيمة الشهرية. وفي أيلول/ سبتمبر، قامت روسيا بتصدير 5.419 مليون برميل من النفط يوميًا، وفي آب/ أغسطس، 5.576 مليون برميل.