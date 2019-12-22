لافروف: موسكو لن تخرب علاقاتها مع الصين لمصلحة الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن تخرب علاقاتها مع الصين لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الأولى: "نحن لن نخرب علاقاتنا مع الصين من أجل جلب سعادة الأمريكيين، وفكرة أهمية تحقيق الأهداف عبر الإيجابية وتعزيز التعاون، وليس عبر العقوبات ولغة الإنذارات، تستحق التقدير".

كما صرح الوزير بأن هينري كيسنجر سبق أن تحدث له خلال إحدى اللقاءات عن كتابه الذي كرسه للصين، وأشار فيه حول أن الوضع المثالي للولايات المتحدة سيكون عندما تصبح علاقاتها مع روسيا والصين أفضل من العلاقات بين روسيا والصين.