بوتين يجري مكاملة هاتفية مع ترامب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما قال الكرملين.

وقال الكرملين إن بوتين وترامب بحثا عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب.

وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على المعلومات التي تم تقديمها من خلال الأجهزة الأمنية التي ساعدت على إحباط أعمال إرهابية في روسيا.

وذكر المكتب الصحفى للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية اليوم الاحد ناقشا خلالها الزعيمان المشكلات الإقليمية والدولية وكذلك الحرب على الإرهاب.

وجاء في البيان "تمت مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على مواصلة التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب".

ووفقا للكرملين، جرت المحادثة بمبادرة من روسيا.