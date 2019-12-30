بيسكوف: إحباط العمل الإرهابي يدل على فعالية التعاون بين روسيا والولايات المتحدة

أعلن السكرتير الصحفي الرئاسي، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، أن إحباط الهجوم الإرهابي في سان بطرسبورغ يدل على فعالية التعاون بين الخدمات الخاصة لروسيا والولايات المتحدة.

وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال حول ما إذا كانت هذه المعلومات من زملاء في الولايات المتحدة "فريدة" لأجهزة المخابرات الروسية: "أنتم ترون التقارير، تقرير جهاز الأمن الفيدرالي حول اعتقال مشتبهين. هذا يدل على الفعالية".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، اليوم الاثنين، أن اثنين من الروس المحتجزين لمحاولتهم تنظيم هجوم إرهابي في سان بطرسبورغ في عطلة رأس السنة الجديدة قد اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

كما أعلنت وكالة الاستخبارات الروسية، يوم أمس الأحد، أنه تم إحباط العمل الإرهابي، بفضل معلومات من زملاء من الولايات المتحدة. وفقا لخطة الإرهابيين، كان من المفترض أن يحدث، الهجوم، في مكان مزدحم في عطلة رأس السنة.

وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على المعلومات التي تم تقديمها من خلال الأجهزة الأمنية، التي ساعدت على إحباط أعمال إرهابية في روسيا.