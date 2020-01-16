ميدفيديف يحتفظ بأحد مناصبه بعد استقالة الحكومة الروسية

أعلن المتحدث باسم حزب "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، اليوم الخميس، أن القائم بأعمال رئيس الوزراء، دميتري ميدفيديف سيظل رئيسا للحزب.

وقال تورتشاك للصحفيين: ليس هناك أية عقبات قانونية في أن يجمع (دميتري ميدفيديف) بين منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ومنصب رئيس لحزب سياسي، لهذا سيظل ميدفيديف رئيسا لحزب "روسيا الموحدة".

ووفقا لتورتشاك، سيتم عقد، اليوم الخميس، اجتماع لهيئة رئاسة المجلس العام للحزب، حيث ستتحدد أولويات استمرار العمل.

وأشار السياسي: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذه المقترحات تتحول بسرعة إلى مبادرات تشريعية".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وأعلن الكرملين، أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء.