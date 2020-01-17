لافروف يجيب عن سؤال حول رغبته البقاء وزيرا للخارجية

علق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على الموعد المحتمل لتشكيل الحكومة الروسية الجديدة وإمكانية الاحتفاظ بمنصبه كوزير للخارجية.

سأل أحد الصحفيين الوزير الروسي خلال المؤتمر الصحفي السنوي حول نتائج عمل السياسة الخارجية لعام 2019 ، "عما إذا كان سيبقى في الحكومة وما إذا كان يريد ذلك".

فمازح لافروف صاحب السؤال بالقول "أنت تعمل منذ زمن؛ والصحافة شغالة، على الأغلب أنت تعي بنفسك، كما تلاحظ الجميع ضحكوا. لقد تم تكليفي بأداء الواجبات قبل ثلاثة أيام - أنا أؤدي مهامي".

وعقب رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل مقترح بوتين، بإجراء تعديلات في الدستور خاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.

ورشح الرئيس الروسي، رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما" إذ أعلنت مستشارة رئيس مجلس الدوما (النواب)، أنستاسيا كاشيفاروفا، اليوم الخميس، أن حزب "روسيا الموحدة"، صاحب الأغلبية في المجلس أيد بالإجماع ترشيح ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الحكومة.

ووعد رئيس الوزراء الروسي الجديد، ميخائيل ميشوستن، أمس الخميس، أنه سيقوم بكشف تفاصيل الأسماء والوزارات في حكومته المقبلة بعد أيام عدة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب "الدوما" الروسي على تسميته رئيسا للحكومة الجديدة.