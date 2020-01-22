تعيين بوريس ناكونيتشني مديرا جديدا لدائرة تسليح الجيش في الحكومة الروسية

وذكرت الحكومة في بيان "فيما يتعلق بالموافقة على الهيكل الجديد للحكومة الروسية، تعيين بوريس ناكونيتشني مديرا لدائرة تسليح الجيش وإعفائه من منصبه".

وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي، إلى الجمعية الفدرالية، يوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين، إجراء تعديلات في الدستور وخاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة، بما في ذلك وزيادة مسؤولية مجلس الدوما في هذا الاختيار.