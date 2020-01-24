روسيا... قوات الدفاع الجوي بانتظار "سوخوي 57"

احتفل طيارو الدفاع الجوي في روسيا بعيدهم الخاص بهم يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

يؤدي طيارو الدفاع الجوي واجبهم في وقت السلم بتسيير الدوريات الأمنية المنتظمة في سماء بلادهم لتأمين حدودها.

ويطير طيارو الدفاع الجوي الروسي الآن على طائرات "ميغ-31" و"سو-27بي" وهي طائرات جيدة تملك قدرات تمكّنها من تحقيق المهام المطروحة على طياري الدفاع الجوي.

تتميز مقاتلة "ميغ-31" بسرعتها، وتتقدم على الطائرات المماثلة الأخرى في السرعة. ولا تتمتع مقاتلة "سو-27بي" بهذه السرعة، ولكنها تتميز بقدرتها على مقارعة المقاتلات المعادية في المعركة القريبة. وتنجح هذه المقاتلة في اعتراض طائرات التجسس التابعة لحلف شمال الأطلسي.

إلا أن وجود الطائرات ذات القدرات الجيدة لا يلغي الحاجة إلى الطائرات الجديدة. ومن أجل سد هذه الحاجة صنعت روسيا طائرة مقاتلة جديدة أطلق عليها اسم "سوخوي 57" أو "سو 57" باختصار. وتقدر الطائرة الجديدة التي لم تدخل الخدمة الفعلية بعد على الاضطلاع بمهام عديدة. ولذلك ينتظرها طيارو الدفاع الجوي أيضا.