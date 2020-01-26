المواطنة الإسرائيلية المدانة في روسيا تتقدم للرئيس الروسي بطلب للعفو عنها

تقدمت المواطنة الإسرائيلية، المحتجزة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، نعمة يساكر، بطلب إلى رئيس روسيا بالعفو عنها.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لهيئة الدفاع عن المواطنة الإسرائيلية "بين اند بيبير" "اليوم ناقشنا مع نعمة يساكر بيان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن من أجل العفو عنها يتطلب منها تقديم طلب شخصي للرئيس. ونتيجة لمناقشتنا، قررت نعمة أن تقدم إلى رئيس روسيا طلبا للعفو والإفراج، وقد قُدم طلبها كتابيا وفقا للإجراءات المتبعة من خلال إدارة مرفق الاحتجاز الذي توجد فيه".

وتابع البيان "تأمل نعمة، و أسرتها والمدافعين عنها، أن يتوصل رئيس روسيا، وفقاً لسلطته الدستورية، إلى قرار مبكر بشأن العفو عنها وإطلاق سراحها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أثناء زيارة لإسرائيل الخميس الماضي، إنه أكد لوالدة نعمة يساكر الأمريكية الإسرائيلية المسجونة في روسيا في اتهامات تتعلق بالمخدرات بأن "كل شيء سيكون على ما يرام" بالنسبة لابنتها.

وكان الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد تقدما في وقت سابق، بطلب للعفو عن يساكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلبت أم الفتاة بنفسها الرئيس، ولكن ليس المرأة المدانة نفسها.

وقبل ذلك، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن يساكر لم تتقدم إلى الرئيس بعد بطلب العفو، الأمر الذي "يؤخر العملية برمتها".

ودعت إسرائيل روسيا لإطلاق سراح يساكر التي حكمت عليها محكمة روسية بالسجن سبع سنوات ونصف في اتهامات تتعلق بالمخدرات في تشرين الأول/ أكتوبر، واعتقلت نعمة في نيسان/ أبريل من العام الماضي بعد أن عثرت الشرطة على تسعة جرامات من القنب في حقائبها أثناء توقفها في مطار موسكو.