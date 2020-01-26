بعثة أمريكية كندية تقوم برحلة مراقبة فوق روسيا بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة

أعلن رئيس المركز الروسي الوطني للحد من الخطر النووي، سيرجي ريجكوف، اليوم الأحد، أن بعثة أمريكية كندية ستقوم برحلة مراقبة فوق روسيا من 27 يناير/كانون الثاني حتى الأول في فبراير/شباط، ضمن إطار تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة.

وقال ريجكوف في بيان: "ستقوم بعثة أمريكية كندية برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة مراقبة كندية من طراز "سي 130 جي"، في الفترة بين27 يناير/كانون الثاني حتى الأول في فبراير/شباط ضمن تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة".

والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة.

وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار/مايو عام 2001.