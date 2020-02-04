الدفاع البيلاروسية تنفي الأنباء عن خطط لإنشاء مركز تدريبي للناتو في البلاد

نفت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أنباء تحدثت عن خطط لإنشاء مركز تدريبي للناتو في البلاد.

مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "المعلومات المنشورة حول مفاوضات جارية لإنشاء مركز تدريب لحلف الناتو في بيلاروس غير صحيحة".

هذا ونشرت قنوات على "تلغرام" في وقت سابق، معلومات تفيد بأن وزارة الدفاع البيلاروسية تجري مفاوضات حول إنشاء مركز تدريب لحلف الناتو في بيلاروس كجزء من برنامج "الشراكة من أجل السلام".

هذا وأعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، في وقت سابق، أن آفاق التعاون بين بيلاروس وحلف الناتو نوقشت خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى مينسك.