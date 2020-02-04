بوتين: التعديلات التي اقترحت إدخالها على الدستور واقع تفرضه الحياة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن التعديلات التي اقترح إدخالها على الدستور الروسي هي استجابة لمتطلبات الحياة .

وقال بوتين خلال اجتماع في مدينة تشيريبوفيتس الروسية: "التعديلات التي اقترحتها، في رأيي تمليها ضرورات الحياة. طرح الزملاء بعض الأسئلة في المجال المتخصصين فيه، هم يشعرون ويرون أنه يجب القيام بشيء ما من أجل تحسين الوضع هي نفسه التعديلات التي اقترحتها".

وأضاف بوتين:" أنه خلال فترة وجوده كرئيس للدولة أصبح من الواضح له أن بعض الأشياء لا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها."

وأشار بوتين إلى أنه لم يقترح التعديلات على الدستور من أجل تمديد صلاحيات الرئيس، وقال : "لقد اقترحت ذلك ، ولكن ليس لتمديد ولايتي".

وتابع: "لقد عملوا على الدستور لمدة 6 أشهر وأسبوع واحد. بعد ذلك ، تم تعديل الدستور، بعد اعتماده، والتعديلات ادرجت من قبل 15 مرة. وما هو مقترح الآن لا يوجد فيه شيء غير اعتيادي، فقد تم بالفعل إجراء تعديلات حتى الآن 15 مرة".

وشدد على أن التصويت الشعبي هو من سيحدد تبني التعديلات من عدمه.

ولفت بوتين: "في المتوسط ، العمل ابتداء من الطلب حتى نهاية الدورة الكاملة، والعمل على التعديلات [الدستور] ، استمرت من حوالي 1.5 إلى 4.5 أشهر. الآن ، إذا اكتملت دورة العمل الكاملة بشأن هذا القانون الخاص بالتعديلات كما تقترح اللجنة اليوم ، فسيستغرق ذلك حوالي ثلاثة أشهر".