رئيس وزراء اليابان يشارك في مراسم احتفال الذكرى الـ 75 للنصر ويلتقي بوتين

أعلنت مصادر حكومية يابانية أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، قرر زيارة موسكو في شهر مايو/أيار للمشاركة في الفعاليات الرسمية بمناسبة مرور 75 عاما على النصر في الحرب العالمية الثانية.

طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لمصادر، فإن قمة بين الزعيمين الروسي والياباني ستعقد إما 8 أو 9 مايو، بحسب ما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأعلنت السفيرة الفرنسية لدى روسيا، سيلفي بيرمان، في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور روسيا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 ليوم النصر في موسكو.

وتقام في العاصمة الروسية موسكو كل عام بتاريخ 9 مايو فعاليات احتفالية تتضمن عرضا عسكريا بمناسبة الانتصار في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية، ويتم دعوة رؤساء الدول الأجنبية للمشاركة.