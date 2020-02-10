افتتاح معرض الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي

استضاف مجلس أوروبا في ستراسبورغ، اليوم الاثنين، معرض الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي لعام 2019 ، بمشاركة الأمين العام للمنظمة.

ستراسبورغ - سبوتنيك. وتحدث، في افتتاح المعرض ، كل من الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس أوروبا، إيفان سولطنوفسكي، والأمين العام لمجلس أوروبا، ماريا بيتشينوفيتش-بوريتش.

وقال سولطانوفسكي في كلمة له: "كل صورة تظهر قصة إنسانية. بعض الصور مضحكة، والأخرى جادة للغاية، والثالثة مأساوية. عمل الصحفي- هو إعلامنا عن مختلف جوانب الحياة".

من جانبها لفتت بيتشينوفيتش-بوريتش إلى الجودة العالية للصور الفوتوغرافية، مشيرة: "جودة الصور المعروضة هنا تُظهر موهبة كبيرة للمصورين الصحفيين الشباب الذين يفتحون آفاقاً جديدة لمهنتهم".

وأصبحت فرنسا الدولة العاشرة على خريطة الطريق لجولة المعرض، حيث عُرضت أعمال الفائزين في روسيا وهنغاريا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والأرجنتين.

ومن بين مؤلفي المعروضات صحفيون من روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا ومصر وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال والفلبين وبيلاروس. وتم تجسيد الفكرة الرئيسية في التصوير الصحفي في صورهم - نقل الحقيقة للمشاهدين من خلال التصوير الفوتوغرافي. وسيستمر المعرض في مجلس أوروبا حتى 14 شباط/ فبراير الجاري.

ومن الجدير بذكره أن أندريه ستينين، الذي تحمل المسابقة اسمه، هو مصور وكالة "روسيا سيغودنيا"، الذي فقدت الوكالة الاتصال به في أوائل أغسطس/آب 2014، حيث لقي مصرعه أثناء تغطية الصراع في أوكرانيا، وهو من مواليد 22 كانون الأول/ديسمبر 1980. ويعد رابع صحافي روسي يقتل خلال الأعمال الحربية في شرق أوكرانيا.

ويذكر أيضاً أن مسابقة أندريه ستينين الدولية التصوير الصحفي، حظيت في عام 2019 ، بدعم كبير من أبرز وسائل الإعلام الروسية والدولية ووكالات الأنباء ومجتمع المصورين. ومن بين وسائل الإعلام التي أصبحت جهات شريكة لبعض فئات المسابقة هي: مجموعة شنغهاي المتحدة للإعلام والموقع الإلكتروني لصحيفة "تشاينا ديلي" وقناة "الميادين" الإخبارية، وكذلك إحدى أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، وهي منظمة الصليب الأحمر الدولية.