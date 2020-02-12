روسكوسموس تخطط لإطلاق 18 صاروخا من بايكونور في 2020

في المجموع، يخطط لإطلاق أكثر من 40 مركبة فضائية من أربع محطات فضائية هذا العام.

أعلن رئيس شركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين أن نحو 18 صاروخا سيتم إطلاقها من القاعدة الفضائية بايكونور في هذا العام.

وقال راغوزين على إذاعة كومسومولسكايا برافدا: "وفقا للخطة الأولية، سيتم إطلاق نحو 18 صاروخا في هذا العام من بايكونور".

في وقت سابق ، ذكرت الشركة الحكومية أنه في المجموع هذا العام تخطط روسيا للقيام بأكثر من 40 عملية إطلاق فضائية من أربع محطات فضائية: بايكونور، فوستوشني ، بليسيتسك ومركز جويانا الفضائي.

في 7 فبراير/شباط، تم إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1بي" من الموقع الحادي والثلاثين في المحطة الفضائية بايكونور في الساعة 00.42 بتوقيت موسكو. كان هذا الإطلاق الأول لروسيا هذا العام.

في العام الماضي، تم إطلاق 25 صاروخًا روسيًا - أي أكثر بقليل من نصف ما تم التخطيط له.

بايكونور هي أول وأكبر محطة فضائية في العالم، وتقع على أراضي كازاخستان، ليست بعيدة عن قرية تيورا تام. مساحتها 6717 كيلومترًا مربعًا. في 12 فبراير 1955، اعتمد مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي المرسوم بشأن إنشائها.