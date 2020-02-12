إرسال الصاروخ الثقيل الثاني "أنغارا" إلى قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في الربيع

أعلن أليكسي فاروتشكو، المدير العام للمركز الحكومي للبحوث والإنتاج الفضائي "خرونيتشيف"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال الصاروخ الثقيل الثاني من نوع "أنغار-أ5" في مارس/ أذار-أبريل/ نيسان إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية لإطلاقه التالي.

يخطط لإطلاق الصاروخ في النصف الأول من العام، ولكن لم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق.

وقال فاروتشكو لوكالة "سبوتنيك" خلال زيارة أعضاء اتحاد المحاربين القدامى الروسي إلى المركز: "سيتم إرساله في مارس-أبريل".

وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، كما يلي: صاروخ "أنغارا –1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنغارا – 5" مع تعديليها "أنغارا – 5 إم" (محدثة) و"أنغارا – 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا – 5 في" (ذات حمولة زائدة).

وكان رئيس المركز الحكومي للبحث والإنتاج الفضائي، أندريه كالينوفسكي، قد صرح في وقت سابق، أن سعر الصاروخ الحامل "أنغارا" لحظة الإنتاج التسلسلي عام 2021 سيكون أقل من سعر الصاروخ الحامل "بروتون"، قائلا "ننظر إلى أنه بحلول عام 2021 عند بدء الإنتاج التسلسلي لـ"انغارا" فإن السعر سيكون أقل من "بروتون"".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، قد أشار في وقت سابق إلى أنه "سيجري العدول عن استخدام صواريخ "بروتون" تدريجياً والانتقال إلى استخدام الصواريخ من طراز "أنغارا".

يذكر أن مركز خرونيتشوف، يعتبر من أكبر الشركات الروسية في قطاع صناعة الصواريخ الفضائية، وينتج الآن بشكل رئيسي، الصواريخ الناقلة من طراز "بروتون"، وأجهزة التسارع التابعة له، كما يجري العمل في الشركة على تصميم صواريخ "أنغارا" الواعدة.