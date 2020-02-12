بوتين: وتيرة النمو الاقتصادي العالية هي شرط أساسي لتحقيق تنمية اجتماعية ناجحة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، في الربع الأخير من عام 2019 ، بلغت 2.3 في المئة.

موسكو - سبوتنيك . وقال بوتين، خلال اجتماع الحكومة الروسية : "على ماذا تشير آخر الإحصاءات الأخيرة؟ وفقًا للتقديرات، في العالم الماضي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 1.3 في المئة (وسطيا) ، بينما زادت ديناميكيته في الربع الرابع حتى 2.3 في المئة ".

وأضاف الرئيس الروسي: "سأقول شيئًا جوهريًا واضحًا، لكنه هام للغاية. وتيرة النمو الاقتصادي العالية هي شرط أساسي لتحقيق تنمية اجتماعية ناجحة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الدخول الحقيقية للأسر الروسية، وبالتالي حدوث التغيرات الديموغرافية الإيجابية الضرورية لروسيا".

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، في الربع الأول من عام 2019 بلغ 0.5 في المئة، وفي الربع الثاني - 0.9 في المئة، في الربع الثالث - 1.7 في المئة.

والجدير بالذكر أن معدل نمو الاقتصاد لعام 2019 تطابق مع تنبؤات الحكومة الروسية، التي قالت في وقت سابق، أن معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في عام 2019 سيبلغ مستوى 1.3 في المئة.

وكان الرئيس الروسي قد اجتمع في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، مع أعضاء الحكومة، للنظر في الوضع الحالي في اقتصاد البلاد، ومناقشة نتائج عام 2019.