بيسكوف: الجيش السوري لا يستهدف المدنيين في إدلب

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري في إدلب يوجه ضرباته لمواقع الإرهابيين بهدف تحييد أنشطتهم الإرهابية، ولا يقصف السكان المدنيين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على ما قاله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "بالنسبة لقصف الجيش السوري لإدلب، فإن القصف موجه لمواقع الإرهابيين، وليس للسكان المدنيين، الهدف من هذه الضربات هو تحييد الإرهابيين وأنشطتهم العدوانية التي يقومون بها من هناك".

وكان قد أعلن بيسكوف أن روسيا ما زالت ملتزمة بالاتفاقيات الروسية - التركية، التي تم التوصل إليها في سوتشي حول سوريا، لكنها تلاحظ استمرار النشاط الإرهابي في إدلب.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موسكو ودمشق باستهداف المدنيين في إدلب السورية، وقال إن تركيا ستهاجم قوات الحكومة السورية خارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذا قامت هذه القوات بأعمال هجومية.