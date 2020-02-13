الكرملين: لا يمكن الحديث عن تدخل أمريكي مباشر في إدلب السورية

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس بأنه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن التدخل الأمريكي المباشر في الأزمة السورية ومنطقة إدلب في الفترة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "حتى الآن لا يمكننا التحدث عن التدخل الأمريكي المباشر في الصراع الدائر في إدلب على أي حال، هذا لا يتعلق بالنزاع، بل يتعلق بتنفيذ اتفاقيات سوتشي والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف وفقًا لهذه الوثيقة".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، قلل من احتمال تدخل بلاده عسكريًا في محافظة إدلب السورية، على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته بين القوات التركية والسورية.

وأضاف أوبراين بهذا الصدد: "نظام الأسد أغار على القوات التركية والعناصر التي تعمل معها، فهل ينتظر منا أن نلعب دور الشرطي الدولي وننزل بالمظلات إلى إدلب ومطالبة كافة الأطراف بالتوقف".

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في مايو/ أيار 2017، توصلها إلى اتفاق بشأن منطقة "لحفض التصعيد" في إدلب. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.