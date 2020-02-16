سفير العراق بموسكو يبحث مع وكيل وزارة الداخلية تسهيل دخول العراقيين إلى روسيا

بحث السفير العراقي لدى موسكو، عبد الرحمن حامد الحسيني، مع وكيل وزارة الداخلية الروسية إيكور نيكوليافيج زوبوف، سٌبل تسهيل آلية منح سمات الدخول إلى العراقيين الراغبين في زيارة روسيا، والمشاكل التي يعاني منها الطلبة العراقيون في روسيا.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية صباح اليوم أن سفير جمهورية العراق لدى موسكو عبد الرحمن حامد الحسيني التقى مع وكيل وزارة الداخلية إيكون نيكوليافيج زوبوف "لمناقشة أوجه التعاون بين العراق وروسيا على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الداخلية العراقية والروسية".

وأضاف البيان أن الحسيني أعرب عن "حرص السفارة العراقية في موسكو على تطوير العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو في المجالات كافة، ولاسيما في مجال التعاون الأمني".

وتابع أن السفير ناقش أثناء "سبل تسهيل آلية منح سمات الدخول إلى العراقيين الراغبين في زيارة روسيا، كما ناقشا المشاكل التي يعاني منها الطلبة العراقيون في روسيا، وأهمها منح سمات الدخول لعوائلهم".

يذكر أن العراق وروسيا تربطهما منذ العهد السوفياتي السابق علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك ومجال التعاون العسكري - التقني ومجال إنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.