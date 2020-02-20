الأمن الروسي يلقي القبض على خلية متطرفة خططت لتنفيذ جرائم خطيرة

نجحت أجهزة الأمن الروسية بإلقاء القبض على خلية من المتطرفين من تنظيم "التكفير والهجرة" (المحظور في روسيا) بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان.

قازان - سبوتنيك. أكدت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية تتارستان أنها نفذت عملية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية "لوقف نشاط مجموعة جهادية كان يخطط أعضاؤها لتنفيذ جرائم خطيرة، بما في ذلك البحث عن أموال للتوجه إلى سوريا والانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية".

وأكد جهاز الأمن أنه تم جمع معلومات حول قيام المشتبه بهم بتشكيل خلايا محظورة لجماعة "التكفير والهجرة" (التي تم الإقرار بأنها منظمة متطرفة وفق قرار المحكمة العليا في روسيا عام 2010)، وكانت تتضمن مواطنين روس وأوكرانيين.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه تم اعتقال زعيم المتطرفين واثنين من الأعضاء النشطين، وتم تفتيش 4 منازل، وعثر على كتب ذات محتوى متطرف، و5 أسلحة باردة، وصادم كهربائي، ومعدات إلكترونية.