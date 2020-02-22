برلماني روسي: أمريكا تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا

صرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف، اليوم السبت، بأن التدريبات الأميركية ضد "ضربة" روسية لأوروبا، تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في القارة.

موسكو - سبوتنيك. وأشار كوساتشيف، متحدثا لوكالة "سبوتنيك" إلى أن في هذه الحالة، هناك عدة أهداف: "أولاً، هناك حاجة للحفاظ على درجة من الخوف من روسيا باستمرار وعلى مستوى عالٍ. إذا أجريت تدريبات على "الرد" النووي على هجوم للعدو، فأنت تلهم الناس بأن مثل هذا الهجوم محتمل وأنه ليس عليك التفاوض أو توقيع اتفاقيات بشأن الحد من التسلح وإنما تسليح نفسك".

يذكر أنه قد ورد في وثيقة خاصة بالسياسة النووية، أن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية، في خطوة يقول بعض منتقديها إنها قد تزيد من خطر حدوث توتر بين البلدين.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن الولايات المتحدة ستردع روسيا عن استخدام الأسلحة النووية من خلال تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر منظومات صواريخ نووية جديدة ذات قوة تدميرية منخفضة.

وقال المتحدث للصحفيين، أمس الجمعة: "لا نعتزم نشر منظومات جديدة (أسلحة نووية) ذات قوة منخفضة في أوروبا. وردنا على الانتهاكات الروسية سيكون باستخدام الأنواع العادية من الأسلحة".

وتقل قوة الأسلحة النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة عن 20 كيلو طن، لكنها تسبب دمارا كبيرا ايضا، ويذكر أن القنبلة الذرية التي أُلقيت على مدينة هيروشيما اليابانية تقدر قوتها بنفس هذه القوة التدميرية.